Quaranta milioni di euro. È la soglia fissata dallo Strasburgo per cominciare a parlare di Diego Moreira, il nome attorno al quale la Roma sta provando a ridisegnare il proprio mercato offensivo. L’esterno mancino, classe 2004, è il profilo che raccoglie maggiori consensi a Trigoria. Nell’ultima stagione Moreira ha giocato da quinto a destra e a sinistra, ma anche da attaccante esterno sul lato opposto al piede forte, con la possibilità di rientrare verso il centro. Rapidità, uno contro uno e duttilità: il tipo di caratteristiche che Gasperini considera indispensabili per il reparto. La trattativa - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - passa inevitabilmente anche dal Chelsea, che conserva un diritto di recompra e può quindi intervenire prima di un eventuale trasferimento. Moreira è la pista più calda, non l’unica. D'Amico continua a seguire Mika Godts, reduce con l’Ajax da una stagione da 17 gol e 15 assist, numeri che hanno allargato rapidamente la concorrenza. Resta vivo il sogno di Antonio Nusa del Lipsia. Più complessa la situazione di Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e ancora monitorato dalla Roma.