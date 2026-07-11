Sfumato Greenwood, D’Amico continua a lavorare sul mercato. La Roma - ad oggi - non valuta giocatori considerati dal tecnico di secondo piano; quindi, i vari Ndoye e Lang (entrambi offerti) sono per ora in stand by. Tre i principali nomi sul taccuino: Garnacho, Moreira e Tresoldi. I contatti col Chelsea per il primo proseguono, il nodo rimane la formula. I Blues vogliono cederlo ma non aprono al prestito secco o con diritto di riscatto. La valutazione - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è di circa 40 milioni. Se il Chelsea cambierà le condizioni una porta potrebbe aprirsi. Fari puntati anche su Nicolò Tresoldi. La Roma ha il sì del giocatore, è pronta a fare un investimento (la squadra belga vuole 30 milioni) prima ancora della cessione di Dovbyk. D'Amico vuole regalare un nuovo innesto al tecnico entro la fine della prima settimana di ritiro. L'altro giocatore indicato da Gasperini per rinforzare la batteria degli esterni di centrocampo è Moreira e negli ultimi giorni i contatti con gli agenti si sono intensificati. Lo Strasburgo spara alto e chiede 40 milioni, l’obiettivo è limare la richiesta. Capitolo rinnovi: tutto fatto per quelli di Celik e Dybala, a un passo anche l'accordo con Mancini e Cristante. C'è ancora distanza, invece, con Pellegrini sia sulla durata dell’accordo (vorrebbe un triennale) e sull’ingaggio.