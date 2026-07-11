Protagonista assoluto con la Francia, migliore in campo contro il Marocco ai quarti, Manu Koné è tornato al centro delle dinamiche del mercato internazionale, sollevando in particolare l’attenzione di Manchester United, Arsenal e Newcastle. E proprio l'ombra imponente dei Red Devils si sta allungando sempre di più sul centrocampista della Roma. Gli agenti di Manu sono già stati sondati e ora si attende l’offerta alla società dei Friedkin che non potrà essere in ogni caso inferiore ai 50 milioni. Una proposta che, a quel punto, potrebbe avere l’effetto di scuotere l'estate a Trigoria aprendo pure un nuovo scenario in chiave Settlement Agreement con l’Uefa.

Da parte sua, il francese aveva ricevuto nelle scorse settimane un'offerta dall'Atletico Madrid, ma chi lo conosce bene - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - sa che la sua intima aspirazione sarebbe quella di trasferirsi proprio in Premier. Il centrocampista partirà titolare anche in semifinale e un’eventuale conquista della Coppa del Mondo, superfluo dirlo, lancerebbe il mediano tra i top player a livello mondiale. La Roma osserva da lontano e il Manchester United è ora pronto all’offerta e all’assalto decisivo. La cessione di Koné sistemerebbe da sola i conti della società entro luglio (nuova scadenza Uefa per il Fair Play finanziario), sebbene il club non l’abbia ancora messa in calendario. Solo davanti a cifre da capogiro si potrà rinunciare al giocatore.