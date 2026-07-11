La Roma ha intensificato il pressing su Diego Moreira. Il club giallorosso - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - ha avanzato una prima offerta da 30 milioni più il 10% della futura rivendita per il belga valutato 10 milioni în più dai francesi. Qualche metro avanti, occhio anche a Garnacho. Il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo, soluzione che però non convince la Roma intenzionata a prenderlo in prestito. Ma nei piani c’è un altro investimento importante in attacco dove D’Amico sta lavorando a una pista tenuta sottotraccia.