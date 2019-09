Roma-Atalanta, de Roon trolla i giallorossi sui social. Ma interviene… Greta Thunberg – FOTO

La sfida tra Roma e Atalanta continua sui social. Il profilo Twitter versione inglese della Roma è ormai famoso anche tra i calciatori. Al termine del match Marteen de Roon ha deciso di prendersi gioco dell’admin romanista Paul Rodgers postando la Gif della sua esultanza accompagnata dal testo: “Quando riesci a tenere lontano l’admin della Roma dai meme della vittoria”. Il meme però è arrivato lo stesso. La Roma ha infatti risposto postando la foto di Greta Thunberg che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web, quella del suo sguardo raggelante a Donald Trump. Successivamente de Roon ha replicato postando lo screen con la notifica del follow arrivato dal profilo francese della Roma. Un’altra scusa per prendere in giro il club giallorosso: “Se non puoi batterli, allora seguili” il suo messaggio.