Roma-Atalanta, attesi oltre 60mila tifosi: all’Olimpico cancelli aperti dalle 18:45

Domani sera la Roma ospiterà l'Atalanta all'Olimpico nel big-match della trentatreesima giornata di campionato, una sfida chiave per la lotta a un posto in Europa per la prossima stagione. Sugli spalti, come reso noto dalla società giallorossa, sono attesi oltre 60mila tifosi, ma ci sono ancora biglietti disponibili. I cancelli dell'Olimpico, invece, apriranno alle 18:45, due ore prima del fischio d'inizio. Di seguito la nota: "Meno 5 alla fine del campionato. Sabato alle 20:45 all'Olimpico è in calendario Roma-Atalanta, 33a giornata di Serie A. Sarà una delle sfide più importanti della nostra stagione. Un risultato positivo ci permetterebbe di allungare contro una diretta concorrente per un posto in Europa. L'Olimpico, che ha sempre fatto la differenza in questa stagione - con la propria voce e vestendosi completamente di giallorosso - scenderà in campo assieme alla nostra squadra. Sugli spalti saremo più di 60 mila per spingere la Roma in questo big match. Chi non avesse ancora acquistato un biglietto può farlo adesso: ci sono ancora dei tagliandi disponibili!