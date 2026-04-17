Domani sera la Roma ospiterà l'Atalanta all'Olimpico nel big-match della trentatreesima giornata di campionato, una sfida chiave per la lotta a un posto in Europa per la prossima stagione. Sugli spalti, come reso noto dalla società giallorossa, sono attesi oltre 60mila tifosi, ma ci sono ancora biglietti disponibili. I cancelli dell'Olimpico, invece, apriranno alle 18:45, due ore prima del fischio d'inizio. Di seguito la nota: "Meno 5 alla fine del campionato. Sabato alle 20:45 all'Olimpico è in calendario Roma-Atalanta, 33a giornata di Serie A. Sarà una delle sfide più importanti della nostra stagione. Un risultato positivo ci permetterebbe di allungare contro una diretta concorrente per un posto in Europa. L'Olimpico, che ha sempre fatto la differenza in questa stagione - con la propria voce e vestendosi completamente di giallorosso - scenderà in campo assieme alla nostra squadra. Sugli spalti saremo più di 60 mila per spingere la Roma in questo big match. Chi non avesse ancora acquistato un biglietto può farlo adesso: ci sono ancora dei tagliandi disponibili!
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forzaroma news as roma Roma-Atalanta, attesi oltre 60mila tifosi: all’Olimpico cancelli aperti dalle 18:45
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Roma-Atalanta, attesi oltre 60mila tifosi: all’Olimpico cancelli aperti dalle 18:45
Come reso noto dalla società giallorossa con un comunicato ufficiale, sono ancora disponibili biglietti per la sfida di domani sera contro i neroazzurri
Tutte le info—
I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questo match. Dalle 17:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, sempre a partire dalle 17:45, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.".
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