Roma-Atalanta, match valido per la terza giornata di Serie A, verrà arbitrato da Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Bahri e Palermo con il IV Uomo Collu. Al Var ci sarà invece Camplone con Santoro AVar. Per Colombo sarà l'undicesimo incrocio con i giallorossi in carriera, mentre lo score parla di 4 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta proprio nell'ultima gara a Marassi contro il Genoa di De Rossi nella scorsa stagione. Nel 2025-26 il fischietto ha diretto tre volte la squadra di Gasp.