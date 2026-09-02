Un mercato dove la Roma si è rinforzata, ma che inevitabilmente consegna a Gasperini una rosa incompleta. Prima Greenwood, poi Summerville e infine Leweling: tre colpi sfumati per un ruolo che il tecnico vuole riempire da mesi. E oggi Tony D'Amico parlerà per la prima volta in conferenza stampa da ds giallorosso e risponderà alle domande dei giornalisti sulla sessione di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni a partire dalle 16:45:

TONY D'AMICO IN CONFERENZA STAMPA

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