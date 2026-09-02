Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione
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Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport – 90,9): “Nel mercato della Roma c’è un’assenza grossa. Con Grenwood l’Inter si sarebbe preoccupata. E al posto suo non è venuto nessuno. Speriamo che Mora riuscirà a stupirci".

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): "Non credo che la Roma penserà a qualche svincolato, mi dicono che non vedono la pedina giusta. E' mancato il colpo grosso ad un mercato della Roma che rimane più che sufficiente soprattuto perché non hai ceduto i big. Rimane un po' di rimpianto, questo sì. Su alcuni obiettivi ci si è mossi con colpevole ritardo".

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Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non si deve sbattere più di tanto. Gli affari sfumati sono un problema ma si va avanti. La squadra è quella dell'anno scorso. Però finché hai questo Malen e Dybala, i cambi non sono importanti. Sarà sulla lunga gittata che andrà vista la forza della squadra".

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