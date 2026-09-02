Una crescita continua sia in campo che a livello economico. La Roma con Gasperini ha centrato il jackpot: la prima qualificazione in Champions dopo 7 stagioni e una rosa che (anche grazie ai colpi di mercato) aumenta di valore mese dopo mese. Segnale di un club che in ogni caso - nonostante, purtroppo, gli errori e i ritardi sul mercato - è in salute ed è sulla buona strada per costruire qualcosa di importante dopo anni di stallo. Secondo i dati di Transfermarkt, dall'inizio della sessione estiva il valore della rosa della Roma è cresciuto del 2,2% passando da 473,95 a 484,60 milioni di euro - cifra che sarebbe stata nettamente più alta senza le cessioni in prestito nelle ultime ore di Robinio Vaz (18 milioni) ed El Aynaoui (30 milioni). E al momento i giallorossi sono quarti in Serie A dopo Inter (730 milioni), Juventus (618 milioni) e Como (536 milioni). Ma c'è un dato che più di tutti dimostra l'incredibile crescita tecnica e finanziaria della Roma dall'arrivo di Gasperini: rispetto al 6 giugno 2025 (data dell'annuncio del tecnico) il valore della rosa è cresciuto del 59,4%, passando da 304 a 484,60 milioni di euro. Nello stesso periodo, nella parte alta di classifica della Serie A solamente il Como ha registrato un dato migliore (+ 205%).