La Roma annuncia un nuovo pack per le prime tre partite del 2027. Dalle 10 di oggi è stato messo in vendita il "Pacchetto Black Friday" di tre partite, con due gare di Serie A contro Frosinone e Milan e il match di Coppa Italia contro l'Hellas Verona. Si tratta delle prime tre partite del 2027. Il match contro il Frosinone è in programma per il 2 gennaio, mentre quello con il Milan il 9. In Coppa Italia contro l'Hellas Verona, invece, l'appuntamento è per il 12 gennaio. Il tutto con un 30% di sconto rispetto al costo complessivo totale con una partenza da 36 euro a biglietto, ovviamente a seconda del settore.