Dopo le anticipazioni sulla seconda e terza maglia per la prossima stagione, il sito Footy Headlines regala in anteprima uno sguardo a quello che dovrà essere l’home kit della Roma per il 2020/21. La novità rispetto alla maglia di questa stagione è il rosso scuro che richiama l’anno 1979-80.

La maglia di quella stagione aveva una base rosso acceso, con una striscia arancione e una gialla vicine al colletto e più sottili alla fine delle maniche.