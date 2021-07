Roma, amichevole con il Betis in calendario il 7 agosto

Dopo le partite con la Triestina e il Debrecen e il trasloco in Portogallo, i giallorossi di Mourinho voleranno in Spagna. Da definire ancora l'ultima amichevole

Prende forma il calendario estivo della prima stagione targata José Mourinho. Dopo le amichevoli con la Triestina (21 luglio) e gli ungheresi del Debrecen (25 luglio), la Roma ha appena fissato un altro incontro, previsto contro il Betis di Siviglia il 7 agosto. Ad annunciarlo è la stessa società giallorossa attraverso il profilo Twitter ufficiale. Gli impegni sono dunque quasi del tutto definiti: al termine delle partite di luglio la squadra si sposterà in Portogallo per il ritiro, e da lì approderà a Siviglia e poi in un'altra sede, forse ancora spagnola, per l'ultima amichevole da definire.