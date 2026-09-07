Roma, la rotta è finalmente quella giusta

La Roma prosegue nel processo di riorganizzazione del proprio settore giovanile. Come riprotato da Gazzetta regionale, dopo l’arrivo di Massimo Margiotta come nuovo Responsabile del Settore Giovanile, e quello di Jacopo Gobbetti nel ruolo di Responsabile Scouting, anche Edoardo Pane è pronto a entrare nello staff giallorosso come nuovo coordinatore tecnico. Pane approda nella Capitale dopo aver ricoperto lo stesso incarico all’Hellas Verona. Prosegue dunque la rivoluzione su più fronti del vivaio romanista, con l’obiettivo di rilanciare il settore giovanile e tornare quanto prima a ottenere risultati importanti.