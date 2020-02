Roma, terza giornata di incontri con il gruppo Friedkin: dirigenti di nuovo in sede

Prosegue senza sosta la trattativa per la cessione della Roma. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, i dirigenti del gruppo Friedkin si incontrano con i vertici del club giallorosso nella sede di viale Tolstoj all’Eur. Come nelle due precedenti giornate presenti Marc Watts (presidente del Friedkin Group e braccio destro di Dan), Brian Walker (Director of Strategy and New Ventures), Eric Williamson (vice presidente del Friedkin Business e Development Group), Brad Beinart (Director of Finance and Asset Management), Derrick Burnett del reparto Strategy e New Ventures e Matthew Edwards (Director of IT, Information Technology). In rappresentanza della Roma, invece, il CEO Guido Fienga, il vicepresidente Mauro Baldissoni e il Chief Revenue Officer Francesco Calvo. Si lavora senza soluzione di continuità per il closing e per arrivare alla firma sul contratto preliminare.