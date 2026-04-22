Roma, allergia alle rimonte: quando inseguire diventa un incubo ricorrente

Non sono settimane facili. Non è un’annata semplice. La qualificazione in Champions si è complicata fino a diventare, di fatto, una missione quasi impossibile. Il gelo tra Ranieri e Gasperini non ha aiutato, così come il silenzio dei Friedkin. Ma al di là delle dinamiche societarie e ambientali, ci sono anche questioni di campo che meritano un’analisi più profonda. E ciò che emerge dalla stagione della Roma è un dato evidente: quando va sotto, non vince mai. Non è una casualità, ma una realtà oggettiva. L’unica eccezione risale a ottobre, nel 'miracolo' contro la Fiorentina, in un momento in cui i viola stavano vivendo le prime difficoltà della gestione Pioli. Poi, più nulla. Ogni volta che la squadra di Gasperini subisce lo svantaggio, non riesce a ribaltare il risultato. Le vittorie, in queste condizioni, sono diventate un’eccezione più che una possibilità concreta.