Roma, accordo trovato con Zapata. Operazione in chiusura per Paredes e Sanches

Le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro dei tre giocatori. Nel frattempo si lavora per l'inizio del Campionato e Mancini comunica le sue dimissioni da Ct della Nazionale

Redazione

Manca solo una settimana all’inizio del Campionato e l’obiettivo di Pinto è quello di portare a termine alcune trattative di mercato. I tre nomi su cui si sta lavorando di più sono quelli di Zapata, Paredes e Sanches. Il primo sarà l’attaccante con cui Mourinho potrà sostituire l’infortunato Abraham. Proprio oggi è arrivato l’accordo col giocatore: si tratta di un contratto di 3 anni da 2,7 milioni a stagione più bonus. Manca però ancora l’intesa con la dea di cui si attende risposta nelle prossime ore. Il secondo nome è colui che invece prenderà il posto di Matic (ceduto al Rennes per 3 milioni). Il profilo dell’argentino è il preferito di Pinto per ricoprire quel ruolo e anche con lui l’accordo è in chiusura. I contatti tra Roma e Psg si sono intensificati e presto si potebbe chiudere con un contratto biennale, estendibile a 3 anni. Nella trattativa con il club francese si parla anche del terzo nome che interessa alla Roma. Anche per il centrocampista portoghese potrebbe arrivare molto presto una fumata bianca.

Intanto la Roma si prepara all’inizio del campionato e alcuni dei giocatori suonano la carica in vista del primo match della stagione contro la Salernitana. Tra questi Llorente è contento del lavoro del gruppo: “Siamo felici dell'ultima partita di pre-campionato. La squadra sta migliorando giorno dopo giorno. Continuiamo così!”. Anche Ndicka è al lavoro per il suo esordio in Serie A: “Andiamo”, questo il messaggio del difensore pronto all’inizio della stagione.

Nella giornata odierna sono state inoltre diramate le dimissioni di Roberto Mancini dall’incarico di Ct della Nazionale Italiana. La notizia è stata resa nota da un comunicato ufficiale della Figc. Nei prossimi giorni la Federazione andrà alla ricerca di un suo sostituto. Tra i nomi ci sono Spalletti e Conte (entrambi hanno da poco concluso le loro esperienze rispettivamente sulle panchine di Napoli e Tottenham) e poi anche De Rossi (esonerato a febbraio dalla Spal), Gattuso e Cannavaro.

Zaniolo vicinissimo all’Aston Villa. Si allontanano Arnautovic e Sanabria — Dopo aver incassato circa 30 milioni dalla cessione di Ibanez e 3 milioni da quella di Matic, nelle casse giallorosse potrebbe entrare altro denaro grazie all’acquisto di Zaniolo da parte dell’Aston Villa. Il club giallorosso infatti ha una percentuale sulla rivendita del giocatore che varia in base al prezzo al quale sarà ceduto (2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5). Si allontanano invece altri due giocatori che Pinto stava tenendo d’occhio. Il primo è Arnautovic che avrebbe dichiarato la sua volontà di spostarsi all’Inter. Il secondo è Sanabria su cui la Roma aveva fatto un sondaggio alcuni giorni fa. Il Torino ha blindato il giocatore considerandolo dunque incedibile. Lo stesso destino per Samuele Ricci su cui era interessata invece la Lazio.