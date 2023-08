Roma, Ndicka suona la carica per l’esordio in Serie A: “Andiamo”

Tra una settimana avrà inizio il campionato e proprio ieri la Roma ha concluso la sua pre-stagione collezionando una vittoria contro il Partizani. Anche se all'appello mancano ancora dei giocatori per i quali Pinto sta lavorando sul mercato, la squadra continua a prepararsi per l'inizio di questa nuova stagione. Anche il neo acquisto Ndicka lavora sodo per il suo esordio in Serie A. Su Instagram il giocatore ha pubblicato una foto in allenamento con la didascalia "Andiamo" aggiungendo l'emoji del lupo e i cuorigiallorossi. Il difensore ieri è subentrato nel corso del match e oggi suona la carica in vista di Roma-Salernitana che andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 18:30.