Mercato Roma, sondaggio per Sanabria: il Torino blinda il giocatore

La squadra piemontese non ha intenzione di cedere l'attaccante. Ora i giallorossi dovranno continuare a lavorare sulle altre trattative in corso per trovare una punta

La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l'infortunato Abraham. Dopo esser sfumati alcuni dei nomi della lista di Pinto, il club giallorosso aveva fatto un sondaggio su Sanabria. Ma secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe blindato il giocatore. La risposta del club piemontese è stata negativa così come per Samuele Ricci che interessava alla Lazio. Ora i giallorossi dovranno spingere su altri fronti: in pole rimane Zapata, su cui si lavora per trovare l'accordo con l'Atalanta.