Mercato Roma, Paredes è vicino: l’operazione con il Psg è in chiusura

Dopo l'addio di Matic, la Roma ha la necessità di trovare un suo sostituto per il centrocampo. Il nome in pole è quello di Paredes che ha già raggiunto un accordo con il club giallorosso: ora manca solo quello con il Psg. Secondo quanto riportato da Relevo, sarebbe solo questione di ore prima di portare a chiusura l'operazione per riportare il centrocampista nella Capitale. La negoziazione con il club francese sta andando avanti positivamente. L'offerta della Roma al giocatore è di un contratto biennale con l'opzione di estenderlo a 3 anni. Ieri Paredes non è stato convocato da Luis Enrique per l'esordio in Ligue 1, così come Sanches. Anche per quest'ultimo le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro del centrocampista.