Roma-Zapata, c’è l’accordo col giocatore: 2,7 milioni più bonus per 3 anni

Nelle prossime ore si continuerà a lavorare sull'intesa con l'Atalanta, in particolare sul valore del prestito e dell'obbligo da fissare per un numero minimo di presenze

In questo momento la priorità della Roma è quella di trovare un attaccante che possa sostituire Abraham. Il nome in pole è quello di Zapata, attaccattante dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da calciomercato.com il club giallorosso avrebbe trovato un accordo totale con il giocatore. Si tratta di un contratto di 3 anni da 2,7 milioni a stagione più bonus, con la possibilità di arrivare a un massimo di tre milioni. Manca ancora l'intesa con la dea. Con la società bergamasca c'è ancora una piccola distanza sul valore del prestito e dell'obbligo da fissare per un numero minimo di presenze. Pinto è nella Capitale per continuare a lavorare sulla trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore.