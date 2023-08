Dimissioni Mancini, i possibili sostituti: da Spalletti e Conte, fino a De Rossi

Le prime ore di questa giornata sono state scosse dalla notizia delle dimissioni di Roberto Mancini dall'incarico di Ct della Nazionale Italiana. Il comunicato ufficiale diramato dalla Figc ha reso note le scelte dell'ormai ex tecnico e soprattutto la volontà da parte della Federazione di trovare al più presto un sostituto. Secondo SkySport sono molti i nomi in lizza per l'acquisizione dell'incarico. I primi sono sicuramente Conte e Spalletti: entrambi hanno appena concluso le loro esperienze rispettivamente sulle panchine del Tottenham e del Napoli (con cui l'allenatore ha vinto l'ultimo scudetto). Ma non solo loro, gli altri probabili sostituti potrebbero essere anche De Rossi (esonerato dalla Spal a febbraio), Gattuso e Cannavaro. I nomi tra cui scegliere sono tanti, e il futuro della panchina della nazionale sarà svelato il prima possibile. Sempre dalla medesima fonte, si rende nota anche la probabile destinazione che potrà raggiungere Mancini dopo le dimissioni: si parla di un interessamento da parte dell'Arabia Saudita nei confronti dell'ex tecnico degli azzurri.