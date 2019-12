Roma, abbraccio a Trigoria tra Antonucci e Florenzi. Zaniolo scherza: “Mirko aveva preso tunnel da Jesus” – FOTO

Abbracci e sorrisi questa mattina a Trigoria. La Roma è tornata in campo per preparare la sfida contro il Torino in programma il 5 gennaio all’Olimpico. Il clima sereno che circonda i giocatori giallorossi in questo periodo è testimoniato dalla foto pubblicata da Antonucci sul suo profilo Instagram, che lo ritrae abbracciato con Florenzi. “Che era successo che eravamo così felici?”, il commento del giovane attaccante, al centro in questi giorni di alcune voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla capitale. Puntuali le risposte ironiche dei suoi compagni: “Avevi preso tunnel da Jesus” ha scritto Zaniolo. Subito la replica del difensore brasiliano: “Non solo mio, anche da Florenzi”. E’ proprio il capitano giallorosso che chiude questo divertente botta e risposta: “Tunnel a Zaniolo”.