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Meno due al derby: Gasperini ha tutti a disposizione, arbitra Maresca. Roma-El Shaarawy, è ufficiale l'addio

Mancano due giorni al derby Roma-Lazio, in programma domenica 17 con fischio d'inizio alle 12 in un Olimpico di fatto tutto giallorosso. Oggi tutto il gruppo era a disposizione di Gasperini, che per la prima volta in stagione ha l'imbarazzo della scelta. Recuperati anche Pellegrini e Dovbyk, out il solo Ferguson. Per quanto riguarda le scelte, va verso la conferma l'11 di Parma con l'unico ballottaggio tra Pisilli e Soulé. Domani, alle 13:30, il tecnico parlerà in conferenza stampa per sciogliere gli ultimi dubbi alla vigilia. Arbitra Maresca, Var Di Paolo.

In serata, poi, è arrivata una notizia che giorno dopo giorno era sempre più nell'aria: l'addio di El Shaarawy alla Roma. Arrivato nella Capitale nel gennaio 2016, il Faraone ha sempre vestito la maglia giallorossa nell'ultimo decennio (eccezion fatta per la parentesi in Cina) e ha voluto salutare club e tifosi con un messaggio da brividi e un video commovente. Il derby e la trasferta di Verona saranno le sue ultime due gare con la Roma. Tra i vari commenti di affetto per il 92 è spuntato anche quello di Leao: diversi tifosi hanno invitato il portoghese a Roma.

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