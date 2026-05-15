Il fischietto del derby della discordia sarà consegnato a Fabio Maresca. La scelta è ricaduta sul fischietto di Napoli, che ha superato la concorrenza del collega Massa, in un ballottaggio gestito direttamente da Damiano Tommasi, attuale reggente della Commissione Arbitri Nazionale. La nomina di Maresca interrompe un lungo digiuno con la Roma. Sebbene i precedenti complessivi con lil club giallorosso siano diciannove, l’ultima direzione risale al febbraio 2025,. Il bilancio storico parla di otto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, ma nelle ultime nove occasioni in cui Maresca ha incrociato i giallorossi, la squadra ha raccolto solo tre successi a fronte di sei battute d’arresto anche se l'ultimo match è il 4-0 inflitto al Monza. Designato anche il resto della terna con Di Bello al Var, che in molti ricorderanno per il mancato rigore su Zaniolo in Napoli-Roma. All'epoca Mourinho tuonò: "Alla Roma tolgono il diritto di giocare per vincere". Guardalinee Perrotti e Peretti, il quarto uomo sarà Fabbri, Avar è Abisso.