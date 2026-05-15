Meno due al derby della Capitale. Questa mattina la Roma è tornata in campo per preparare la sfida di domenica alle ore 12, tutto il gruppo a disposizione di Gasperini che per la prima volta in stagione ha l'imbarazzo della scelta. Recuperati anche Pellegrini e Dovbyk, out il solo Ferguson che è fuori da gennaio. L'idea del tecnico è quella di schierare quasi la stessa formazione che ha battuto il Parma. Dybala e Malen sono sicuri del posto, mentre sulla trequarti il ballottaggio è tra Pisilli e Soulé con il primo il leggero vantaggio. Sulle fasce spaziano Celik e Wesley, in mezzo al campo la coppia Cristante-Koné. Davanti a Svilar il solito terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso.