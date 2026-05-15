Un Olimpico quasi tutto giallorosso. Non è la prima volta, ma essendo un derby fa ancora più rumore. La decisione di giocare la partita alle 12, infatti, ha evitato il vuoto in curva Sud dove è prevista anche la scenografia. Un vuoto che invece sarà ben visibile in curva Nord e non solo. Vista la poca affluenza prevista dei tifosi della squadra avversaria, le autorità competenti ieri hanno autorizzato la vendita dei biglietti della sfida anche nei settori nord della Tribuna Tevere, solitamente adibiti a zona cuscinetto tra le due tifoserie. Ma anche in Monte Mario ci saranno ben poche sciarpe biancocelesti. Stesso discorso per i Distinti Nord considerati i pochi biglietti venduti e l'intenzione di seguire la protesta contro Lotito alimentata ancora di più dalla sconfitta in coppa Italia. Oltre l'80% dei tifosi presenti sugli spalti dovrebbero quindi essere romanisti, un inedito assoluto dai tempi del Flaminio quando l'Olimpico era in ristrutturazione. In vendita ci sono ancora pochissimi biglietti per le due Tribune.