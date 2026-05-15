Domani alle 13.30 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby. Domenica alle 12 il calcio d'inizio della penultima di Serie A, la Roma non può permettersi passi falsi se vuole continuare a sperare nella Champions League. Quasi tutto il gruppo a disposizione del tecnico che non avrà a disposizione il solo Ferguson. Dubbio sulla trequarti tra Soulé e Pisilli, davanti Malen e Dybala. Attesi circa 50.000 spettatori all'Olimpico, quasi tutti di fede giallorossa poiché i laziali non entreranno per protesta nei confronti di Claudio Lotito.