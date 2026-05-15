Poco fa, con un commovente video diffuso sui suoi profili social e un messaggio da brividi, Stephan El Shaarawy ha annunciato l'addio alla Roma al termine della stagione. Il derby all'Olimpico contro la Lazio e la trasferta contro il Verona saranno quindi le ultime due gare del Faraone in giallorosso, dopo il suo arrivo nella Capitale nel 2016 intermezzato dall'esperienza in Cina. Tra i commenti di compagni, ex compagni e tifosi, è spuntato anche quello di Rafael Leao. L'attaccante del Milan ha salutato ElSha con le tre emoticon delle dita incrociate. Un indizio sul futuro del numero 92? Difficile. Ma, intanto, tanti tifosi della Roma hanno colto l'occasione per invitare il portoghese a venire nella Capitale e a vestire la maglia giallorossa la prossima stagione dopo un'annata di 'crisi' nel ruolo di centravanti con Allegri in rossonero.