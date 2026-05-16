Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

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Il francese è in dubbio. Gasp: "La Lazio vuole rovinarci la frittata"

Ci siamo, o quasi. Ormai manca sempre meno al derby: domani alle 12 la Roma si giocherà una fetta enorme della propria stagione. Forse, però, dovrà farlo senza Manu Koné. Il centrocampista francese si è fermato durante la rifinitura odierna a causa di un problema muscolare e la sua presenza contro la Lazio resta in forte dubbio. Ogni decisione definitiva arriverà con la lista dei convocati che sarà diramata da Gasperini. Proprio il tecnico piemontese oggi ha presentato il match in conferenza stampa, affrontando diversi temi, dal derby alla situazione legata al rinnovo di Dybala, fino alla presenza di Ryan Friedkin nella Capitale.

Ma oltre al campo, in casa Roma si continua a guardare anche al futuro. Il club è infatti pronto ad aprire una nuova fase, a partire dalla scelta del direttore sportivo. Massara è sempre più vicino all’addio e, per sostituirlo, salgono le quotazioni di Sogliano. Attenzione però anche al profilo di D’Amico, che resta tra i nomi monitorati dalla dirigenza giallorossa. Sul fronte mercato continua inoltre il pressing per Touré. L’esterno tedesco, in uscita dal Pisa, viene considerato un profilo interessante per rinforzare le corsie nella prossima stagione. Intanto cresce l’attesa per il derby anche sugli spalti. La Curva Sud ha diffuso indicazioni importanti per la coreografia: domani l’Olimpico sarà pronto a trasformarsi nello scenario dello spettacolo giallorosso.

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