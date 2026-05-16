Il nome di Tony D'Amico è senza dubbio in primo piano per quanto riguarda il possibile nuovo ds della Roma, che però piace anche al Milan. I rossoneri sono in piena rivoluzione, con Tare ai saluti come Massara, ma il dirigente dell'Atalanta non è l'unico nome. Come riporta 'Sky Sport', infatti, tra le ipotesi c'è anche quella di Viktor Behzani, nome che la stessa RedBird starebbe valutando. Attualmente è il ds del Tolosa, club che fa parte della galassia che controlla anche il Milan, ha fatto bene in Francia sia in uscita che per valorizzare i propri talenti. Vedi Methalie, finito pure in orbita Roma. Alla proprietà rossonera piace molto il nome di Behzani, ma le scelte verranno prese a fine stagione. Può essere uno scenario interessante anche per i giallorossi, visto che questo nuovo nome potrebbe liberare la strada verso Tony D'Amico.