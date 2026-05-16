Roma-Lazio è l'ultimo appuntamento casalingo per la squadra giallorossa in questa stagione, con l'obiettivo Champions ancora ben visibile e raggiungibile. La partita è speciale e per questo, dopo la querelle per la calendarizzazione di questo derby, la Curva Sud sta preparando la coreografia e sui social ha diffuso le indicazioni da seguire: "Romanisti, tutto è pronto per il derby. Oltre alla Curva Sud, quanto preparato coinvolgerà anche la Tribuna Tevere ed è quindi importante - oltre alla mano di tutti - che non vengano sventolate bandiere e accese torce e fumogeni. Il segnale, come al solito, verrà dato quando sventolerà in Curva Sud la bandiera di Antonio De Falchi e del vecchio stemma in Tribuna Tevere. Annientiamoli. Avanti romanisti!"