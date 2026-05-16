Una delle tappe principali per costruire la Roma del futuro è senza dubbio l'arrivo del nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara. In queste settimane sono in scena dei veri e propri casting, con Manna sempre più lontano. Come sottolinea Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, è "molto vicina alla scelta finale del nuovo ds. Confermo che i Friedkin stimano anche Sogliano, è uno dei nomi ma non è l'unico e siamo vicini alla scelta. Manna resta 'bloccato' dal Napoli, che non dà aperture al suo addio". Sono giorni fondamentali, anche con l'arrivo di Ryan Friedkin nella capitale, con l'obiettivo di definire al meglio anche la questione rinnovi.