Senza dubbio, il focus della Roma è tutto su questo finale di stagione. I giallorossi si giocano tantissimo, forse tutto. Mancano soltanto due partite e in palio c’è ancora la qualificazione alla prossima Champions. Prima il derby, poi il Verona: due sfide che diranno molto non solo sul presente, ma anche sul futuro del club. Un futuro che, però, resta ancora tutto da definire. A partire dalla dirigenza: manca ancora il nuovo direttore sportivo, con Massara ormai a un passo dall’addio. E poi c’è il mercato, con diversi reparti che dovranno essere rinforzati in estate. Uno di questi è sicuramente quello delle fasce. Al momento, l’unico certo di una maglia da titolare sembra essere Wesley. Per questo motivo la Roma è già al lavoro per individuare nuovi profili. Secondo quanto riportato da Transferfeed, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Touré del Pisa, esterno già monitorato nei mesi scorsi. Sul giocatore, però, la concorrenza è molto alta: oltre alla Roma ci sono anche Napoli, Inter e Bologna. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Wrexham, il club gallese di proprietà dell’attore Ryan Reynolds. L’esterno tedesco è stato uno dei pochi elementi positivi nella stagione negativa del Pisa, culminata con la retrocessione dopo appena un anno in Serie A. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma intorno alla possibile Roma del futuro iniziano già a circolare i primi nomi.