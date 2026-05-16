Mancano poche ore al derby, ma le notizie che arrivano da Trigoria, non sono confortanti. Anzi. Nell’allenamento di oggi, infatti, si è fermato Manu Koné. Il centrocampista francese ha accusato un piccolo problema muscolare e la sua presenza nella stracittadina è ora in forte dubbio. Koné potrebbe non essere a disposizione di Gasperini oppure partire inizialmente dalla panchina, una situazione che preoccupa lo staff giallorosso a poche ore da una sfida decisiva nella corsa Champions. Da quando è tornato a disposizione, contro la Fiorentina, il francese si è ripreso il centrocampo della Roma, diventando nuovamente uno degli uomini chiave della squadra. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista.