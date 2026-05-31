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Un'estate gallese. Non c'è solo Totti nei piani della società

La base del futuro. A Roma erano giorni di pensieri e scelte. Non sul mercato: quello è un discorso a parte. Ma su dove iniziare la nuova stagione. La prima parte del ritiro si svolgerà a Trigoria. Mancava però la sede della preparazione all’estero. Oggi è arrivata la decisione definitiva: i giallorossi voleranno in Galles, dove saranno ospiti del centro sportivo della nazionale di rugby a Cardiff. Questo è il primo tassello di un programma ancora da completare. Sul tavolo dei Friedkin restano diversi temi da affrontare. Uno di questi riguarda Totti, a cui si aggiunge Giannini: la società, infatti, starebbe pensando a un suo ritorno con un ruolo nel settore giovanile giallorosso. Parlando di mercato, invece, è stato offerto Pinamonti come vice Malen. Mentre Greenwood rimane l’uomo dei sogni. Summerville, invece, continua a essere nella lista dei desideri, ma occhio alla concorrenza del Tottenham.

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