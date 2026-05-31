Non solo i trequartisti, con il sogno Greenwood e l'apprezzamento per Summerville oltre alla lunga lista di possibili alternative per rinforzare il reparto offensivo giallorosso. La Roma andrà alla ricerca anche di un vice-Malen, anche se ora non è una priorità. Come riporta Il Messaggero, nella testa di Gasperini il sostituto dell'olandese può anche essere un giocatore diverso, più forte di testa e in grado di far salire la squadra. L'identikit porta a Zirkzee, che però ora come ora non rientra più nei piani.

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C'è poi Scamacca, che tornerebbe volentieri in giallorosso, ma l'Atalanta ha esercitato il rinnovo fino al 2028 e ha alzato un muro per il proprio centravanti. Pinamonti invece, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, è stato offerto al club capitolino dall'agente Riso. Alla Roma non dispiace il numero 99 del Sassuolo, ma l'obiettivo primario è rinforzare la batteria di esterni-trequartisti. Poi sarà l'ora del vice-Malen.