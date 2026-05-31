Il nome che da qualche giorno scatena le fantasie dei tifosi della Roma resta mason Greenwood. Al Marsiglia il suo corso può finire dopo due stagioni molto importanti. Ma l'inglese non agita i sonni solamente del popolo giallorosso: come sottolinea Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, Greenwood è un vero e proprio sogno di Gian Piero Gasperini, che stravede per lui e non vede l'ora di allenarlo. La strada non è semplice, soprattutto per questione di costi e concorrenza, oltre che strategie dell'OM. Il percorso, però, è tracciato e la Roma ha assolutamente la volontà di acquistare un esterno importante.