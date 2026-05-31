Manca sempre meno e la caccia all'esterno è pronta a entrare nel vivo. Una volta ufficializzato D'Amico, la Roma potrà concentrarsi totalmente sul mercato e sui rinforzi da consegnare a Gasperini in vista della Champions League e della prossima stagione. Tra i nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia c'è quello di Summerville. L'olandese piace. E non poco. Negli ultimi mesi la sua valutazione si è abbassata e oggi potrebbe lasciare il West Ham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La Roma osserva e aspetta il momento giusto per affondare il colpo. Nel frattempo, però, la concorrenza non resta a guardare. L'interesse del Tottenham è noto da tempo, ma adesso gli Spurs sembrano intenzionati a fare sul serio.

Come riporta Krrish, nei giorni scorsi il club londinese avrebbe avuto contatti con gli agenti del giocatore per sondare la disponibilità a un eventuale trasferimento. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria né di negoziazioni avanzate. Più una prima mossa per prendere posizione e guadagnare terreno sulle concorrenti. Al momento, Roma e Tottenham restano le due squadre più interessate a Summerville. Da una parte c'è il fascino della Premier. Dall'altra la Champions e il progetto Gasperini. La sfida è appena iniziata.