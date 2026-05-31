La Roma si gode la qualificazione in Champions conquistata appena una settimana fa, ma intanto a Trigoria si lavora senza sosta per la programmazione estiva. Come ormai di consueto, la prima parte del ritiro precampionato si svolgerà nel centro sportivo giallorosso, col raduno previsto il 13 luglio. C'era da stabilire la sede della preparazione all'estero: la Roma di Gasperini continuerà ad allenarsi in Galles dalla fine di luglio fino ai primi di agosto. I giallorossi saranno ospiti in una struttura nei pressi di Cardiff, precisamente il centro sportivo della nazionale di rugby, una delle più prestigiose al mondo. E in quei giorni saranno anche organizzate delle amichevoli in loco: tra le possibilità anche una sfida col Brighton.