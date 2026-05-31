I Friedkin, in vista dell'anno del Centenario e del ritorno in Champions League, hanno intenzione di rinforzare la Roma non solo sul rettangolo verde ma anche a livello dirigenziale, rinsaldando definitivamente il legame con i tifosi. Il primo e atteso ritorno in giallorosso è quello di Francesco Totti, per cui Gasperini ha più volte detto di avere in mente un ruolo operativo (l'ex capitano dovrebbe comunque ripartire prima da un ruolo di ambasciatore per i 100 anni della Roma), ma nelle ultime ora è spuntata l'idea di Giuseppe Giannini per un ruolo nel settore giovanile. Lo riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport che precisa come il Principe, oggi responsabile del settore giovanile dell'Albalonga, potrebbe tornare a Trigoria con un incarico di direzione tecnica all'interno del vivaio. Della questione se ne occuperebbe direttamente Ryan Friedkin, quando tornerà nella Capitale.