Retroscena Cagliari: Pellegrini provoca gli ex compagni, lite con Kolarov nel sottopassaggio

Il post della partita contro il Cagliari è stato più che acceso. La sfuriata di Fonseca e Nuno Romano è costata due giornate al tecnico e 25 mila euro totali al club divisi tra l’allenatore e il suo vice, che però non è tesserato e quindi non è stato squalificato. Ma non finisce qui: come riporta Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, gli animi erano accesi anche nel sottopassaggio che dal campo porta agli spogliatoi. L’ex giallorosso Luca Pellegrini avrebbe provocato i suoi vecchi compagni, scatenando la reazione di Kolarov, con il quale è nato un battibecco. Il giovane terzino in estate è passato dalla Roma alla Juve nell’ambito dell’operazione Spinazzola, e poi è stato girato in prestito al Cagliari. Già al momento della sostituzione di domenica si è beccato i sonori fischi di tutto l’Olimpico, che non ha gradito alcuni atteggiamenti in campo di quello che era ritenuto uno dei giocatori più promettenti del settore giovanile giallorosso.