José Mourinho cambia le carte in tavola. Secondo quanto riportato da AS la mossa a sorpresa per la sfida di questa sera sarà Alexander-Arnold. Il terzino prenderà il posto di Dumfries sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Cucurella. L'inglese evoca brutti ricordi ai tifosi della Roma. Nel 2018 i giallorossi giocarono la semifinale di Champions League contro il Liverpool e in campo c'era l'inglese che colpì il pallone con la mano al momento del tiro di El Shaarawy a porta completamente vuota. Una svista arbitrale che cambiò il destino dei giallorossi che poi furono eliminati. Otto anni dopo tornerà titolare allo stadio Olimpico per un'altra notte di Champions.