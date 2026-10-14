Otto anni fa il clamoroso fallo di mano dell'inglese non fischiato sul tiro di El Shaarawy

Redazione
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Roma-Real Madrid, cori e applausi per Mourinho all'esterno dell'hotel dei Blancos

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José Mourinho cambia le carte in tavola. Secondo quanto riportato da AS la mossa a sorpresa per la sfida di questa sera sarà Alexander-Arnold. Il terzino prenderà il posto di Dumfries sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Cucurella. L'inglese evoca brutti ricordi ai tifosi della Roma. Nel 2018 i giallorossi giocarono la semifinale di Champions League contro il Liverpool e in campo c'era l'inglese che colpì il pallone con la mano al momento del tiro di El Shaarawy a porta completamente vuota. Una svista arbitrale che cambiò il destino dei giallorossi che poi furono eliminati. Otto anni dopo tornerà titolare allo stadio Olimpico per un'altra notte di Champions.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27

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