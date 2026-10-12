Dopo la discussa vittoria contro il Villarreal, il Real Madrid è tornato al lavoro per iniziare a preparare la sfida di Champions League contro la Roma. Sotto gli occhi di José Mourinho, i giocatori scesi in campo nell’ultima gara di Liga hanno svolto una seduta specifica di recupero, mentre il resto della squadra si è allenato regolarmente, alternando esercitazioni sul possesso palla a partitelle a campo ridotto. In vista del suo ritorno all’Olimpico, lo Special One dovrà fare a meno soltanto dei lungodegenti Asencio e Rodrygo, che proseguono i rispettivi percorsi riabilitativi. Tutti gli altri giocatori sono invece a disposizione, compresi Valverde e Mbappé, entrambi schierati titolari nella sfida contro il Villarreal.