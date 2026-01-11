Raspadori-Roma, affare bloccato: Massara vira e tratta per Malen. Attesa Dragusin

Sono ore bollenti per il mercato della Roma, con il ds Massara che sta lavorando per portare a Trigoria i rinforzi chiesti da Gasperini. Nella giornata di oggi sarebbe dovuta arrivata la risposta definitiva di Giacomo Raspadori, ma l'attaccante si è allenato con l'Atletico e al momento ha messo in stand-by l'affare con la Roma per attendere le mosse del Napoli che vuole riportarlo in Italia. Domani a Madrid ci sarà il suo agente, con cui parlerà prima di prendere la decisione finale. Un suo arrivo appare sempre più complicato e per questo la Roma sta virando su altri profili: la pista calda è quella di Donyell Malen, attaccante olandese dell'Aston Villa. La formula sarebbe sempre quella di un prestito con diritto di riscatto: l'ex Dortmund vuole lasciare la Premier per trovare più spazio. Gol e versatilità: quest'anno in campionato ha uno dei dati migliori di tutta la Premier con ben 0,56 gol segnati ogni 90'.