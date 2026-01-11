LIVE Raspadori-Roma, Jack attende il Napoli. Slitta ancora la risposta definitiva

Il tecnico dell'Atletico lo ha inserito nella formazione titolare provata in vista del match col Deportivo di martedì. In giornata l'incontro con la dirigenza in cui comunicherà la sua decisione

Redazione 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 20:22)

Sono le ore decisive per Giacomo Raspadori. Entro oggi la Roma aspetta la risposta definitiva dell'attaccante dell'Atletico Madrid, che non è ancora convinto del tutto di lasciare la Spagna. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa e l'eventuale arrivo del classe 2000:

LIVE

Ore 20:15 - L'agente di Raspadori arriverà domani a Madrid: slitta a domani la risposta definitiva dell'attaccante che prima parlerà con il suo entourage - lo scrive Nicolò Schira.

Ore 19:05 - Come scrive il portale spagnolo AS, al momento Raspadori ha messo in stand-by l'affare con la Roma per aspettare il Napoli che sta pensando ad un ritorno dopo pochi mesi. Slitta, quindi, la risposta definitiva dell'attaccante.

Ore 17:55 - La risposta definitiva dell'attaccante non arriverà nemmeno oggi nonostante le parole del ds Massara - lo riporta Riccardo Trevisani su Radio Manà Manà Sport.

Ore 15.45 - Così Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Sono in attesa di conoscere la risposta di Raspadori. Tutto fatto tra club e con gli agenti sull'ingaggio, ma non c'è ancora il via libera del giocatore che ne fa una questione di scelta di vita. Si è trasferito da poco a Madrid, andare via non lo convinceva tantissimo ma l'Atletico ha accettato l'offerta. Vedremo, ma sono le ore di Raspadori. La situazione influenza anche Baldanzi, la Roma non sta dando l'ok al suo addio, la Fiorentina è avanti ma c'è anche il Genoa e sarà il giocatore a decidere".

Ore 13.30 - Un segnale, anche se da interpretare, per i giallorossi è arrivato questa mattina, con Raspadori che si è allenato regolarmente con i compagni e secondo il quotidiano è stato addirittura provato da Simeone tra i titolari sulla fascia destra offensiva per la partita di martedì sera in Coppa del Re contro il Deportivo La Coruna. Proprio il giorno in cui anche Gasperini ne avrebbe più bisogno in Coppa Italia con il Torino. Ancora 'Marca' racconta di come i compagni lo abbiano più volte applaudito per i numeri e l'impegno mostrato in questa seduta. Al termine dell'allenamento, è previsto il colloquio decisivo con Simeone e la dirigenza dell'Atletico Madrid in cui Raspadori comunicherà la sua decisione. Intanto la Roma continua a premere per avere una risposta immediata. Il giorno della verità resta oggi.