Dalla Spagna: Raspadori mette in stand-by la Roma per aspettare il Napoli

La Roma attende una sua risposta, ma al momento Giacomo Raspadori non è ancora convinto. Stamattina l'attaccante si è allenato con l'Atletico Madrid - con Simeone che l'ha provato fra i titolari - e non ha comunicato ancora alla società di voler partire. Inoltre, come riporta il portale spagnolo AS, Raspadori avrebbe messo in stand-by l'operazione con i giallorossi proprio per aspettare il Napoli. A causa di diversi infortuni e possibili uscite, gli azzurri stanno pensando ad un ritorno dopo soli 6 mesi, anche se prima dovrebbero vendere Lorenzo Lucca per liberare uno slot. Dopo aver rifiutato la proposta della Lazio, Jack Raspadori è stato contattato dal Napoli e da quel momento l'attaccante ha deciso di congelare l'affare con la Roma. Un suo arrivo sembra sempre più improbabile, con il ds Massara che ha già virato su altri profili come quello di Donyell Malen.