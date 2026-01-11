Mercato Roma, caccia aperta per l’attaccante: si tratta per Malen dell’Aston Villa

La Roma vive un momento molto delicato del suo mercato, con l'attesa per la decisione di Raspadori e lo stop per la trattativa Zirkzee, oltre alle difficoltà per arrivare a Robinio Vaz per questioni di cifre. I radar di Massara restano accesi su potenziali occasioni e il mirino può finire ancora in Premier League. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i giallorossi sarebbero interessati a Donyell Malen. L'olandese può lasciare l'Aston Villa, con cui la Roma ha in ballo la questione Bailey, vero e proprio flop di questa stagione finora. Al momento - come riporta Il Tempo - la formula dell'affare è sempre quella di un prestito con diritto di riscatto. Malen ha giocato praticamente sempre quest'anno, ha segnato 7 gol con 2 assist in 29 presenze complessive. Ma l'attaccante (può giocare punta o esterno) soprattutto in queste ultime settimane sta vedendo il campo solo negli ultimi minuti di partita: nelle ultime otto in Premier, solo una volta è partito dall'inizio. La Roma, continua l'esperto di mercato che cita 'fonti molto vicine all'Aston Villa, ha sondato Malen, arrivato a gennaio 2025 per 25 milioni dal Borussia Dortmund. Il giocatore è stato proposto anche alla Juventus, una sua partenza non va esclusa e i giallorossi si stanno informando. Non a caso a Birmingham starebbero cercando un altro attaccante. Una situazione che può svilupparsi.