Dall’Arsenal all’incrocio con… Sancho: chi è Malen, il nuovo attaccante per Gasp

Gol e versatilità: il ds Massara ha virato su di lui dopo le difficoltà per l'affare Raspadori

Redazione 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 21:09)

La telenovela legata a Giacomo Raspadori sembra ancora lontana dal termine - con l'attaccante che non ha ancora dato una risposta definitiva alla Roma e al momento attende le mosse del Napoli - e così il ds Massara sta pensando già ad altri profili per rinforzare l'attacco. In questi giorni si sta parlando con l'Aston Villa per interrompere il prestito di Bailey e proprio da Birmingham potrebbe arrivare il nuovo attaccante per Gasp: i giallorossi stanno trattando per Donyell Malen, attaccante classe '99 della nazionale olandese. Con le difficoltà dell'operazione Zirkzee, potrebbe essere lui il primo colpo della sessione invernale.

Dalle giovanili dell'Arsenal all'incrocio con... Sancho — Donyell Malen nasce da padre surinamese e madre olandese a Wieringen, un piccolo paese a 70km a nord di Amsterdam. Fin da bambino si contraddistingue per il suo talento e a soli 9 anni gli scout dell'Ajax lo notano e decidono di prelevarlo dall'Hollandia. Continua a giocare nelle giovanili del club più prestigioso d'Olanda (allenato da Dennis Bergkamp) fino all'età di 16 anni quando, seguito da diversi club europei, decide di passare all'Arsenal - dove però non farà mai il suo debutto in prima squadra nonostante le ottime prestazioni (44 gol in due stagioni). Nel 2017, il PSV Eindhoven decide di riportarlo "a casa" dove diventerà uno dei talenti più brillanti di tutta l'Eredivisie insieme al suo compagno Gakpo. Ed è durante la sua avventura con il PSV che farà anche il suo debutto (con gol) con la nazionale olandese nel novembre 2019 contro la Germania

Diversi club europei continuano a tenerlo d'occhio, ma è il Borussia Dortmund ad acquistarlo nel 2021 per un cifra vicina ai 30 milioni di euro proprio per sostituire Jadon Sancho (a lungo accostato alla Roma nel corso della scorsa estate). L'adattamento non è dei migliori - da sempre abituato a giocare da centravanti, dove però c'è Haaland -, ma i gol arrivano comunque: 39 nelle tre stagioni con il BVB (oltre a 20 assist).

Cerca la rinascita lontano dai Villans — Dopo un periodo finale piuttosto deludente, sono i Villans a credere in lui e a portarlo a Birmingham per 25 milioni di euro nel gennaio dello scorso anno. Emery spinge per averlo, ma anche in Inghilterra l'ambientamento è complicato soprattutto per via del modulo - anche se spesso si fa trovare pronto dalla panchina: quest'anno ha uno dei dati migliori di tutta la Premier League con ben 0,56 gol segnati ogni 90'. La sua capacità di cambiare le partite con una zampata e il suo fiuto del gol sono probabilmente le sue caratteristiche migliori ed è proprio ciò di cui ha bisogno la Roma. Oltre a saper calciare con entrambi i piedi, l'olandese è in grado di coprire tutti e 3 i ruoli offensivi nel 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini. Gol e versatilità: il ds Massara sta spingendo per lui dopo le difficoltà con Raspadori e potrebbe diventare presto il primo colpo invernale.