Il calciomercato in entrata della Roma, in questo giugno, sta girando attorno a un solo nome: Mason Greenwood. E' lui il profilo indicato ormai da tempo da Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Ed è lui il regalo che il ds Tony D'Amico vuole portare al proprio tecnico, nonostante attualmente il dirigente abruzzese sia alle prese con la questione rinnovi e con il nodo Settlement Agreement. L'attaccante inglese resta in uscita dal Marsiglia, in virtù anche della difficilissima situazione finanziaria del club francese tra UEFA e DNCG, ma l'OM non è intenzionato a fare sconti. Come riporta OnzeMondial, però, si parla di ben 12 possibili cessioni quest'estate.

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E un assist per Greenwood potrebbe arrivare da Benatia

sta attivamente cercando giocatori in Italia e Turchia, con la Roma che resta alla finestra.

Per finalizzare queste vendite, come rivelato da L'Equipe, verrà ingaggiato. L'ex difensore della Roma e ormai, infatti, ha messo a disposizione del suo successorela sua rete di contatti affinché potesse portare a termine con successo la sua missione. Ciò è avvenuto anche su richiesta diretta del proprietario del club,, che orae non ha alcuna intenzione di fare favori alla nuova dirigenza. Come continua a raccontare OnzeMondial,. Il dirigente marocchino